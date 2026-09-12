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Можно встать в полный рост: новый кроссовер Xiaomi удивил конструкцией крыши

Можно встать в полный рост: новый кроссовер Xiaomi удивил конструкцией крыши

Xiaomi представила кроссовер SkyNomad N90 Max Explorer Edition с выдвижной крышей, внутри которого можно стоять в полный рост.

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