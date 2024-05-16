Талибы* хотят стать хабом по транзиту российских товаров в Южную Азию

Делегация движения «Талибан»* в ходе своего визита на международный форум «Россия – Исламский мир» заявила, что Афганистан готов подписать договор с рядом стран, в том числе с РФ, о транзите товаров в Южную Азию.
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