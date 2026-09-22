Армия России ударила по НПЗ и табачной фабрике в Полтавской области Украины

Армия России в ночь на 22 сентября ударила по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) и табачной фабрике в городе Кременчуг Полтавской области.
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этот НПЗ уничтожают четыре года,одного боевого "Орешника" жалко?