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Пятый канал

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Армия России ударила по НПЗ и табачной фабрике в Полтавской области Украины

Армия России ударила по НПЗ и табачной фабрике в Полтавской области Украины

Армия России в ночь на 22 сентября ударила по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) и табачной фабрике в городе Кременчуг Полтавской области.

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