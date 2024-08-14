Турист из Норвегии улетел безбилетным «зайцем» в Стокгольм

В аэропорту Мюнхена пассажир умудрился в разные дни два раза сесть в самолет без билета. В первый раз 39-летнего туриста поймали и высадили, во второй – его авантюра удалась и он «зайцем» улетел в Стокгольм.
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