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Турист из Норвегии улетел безбилетным «зайцем» в Стокгольм

Турист из Норвегии улетел безбилетным «зайцем» в Стокгольм

В аэропорту Мюнхена пассажир умудрился в разные дни два раза сесть в самолет без билета. В первый раз 39-летнего туриста поймали и высадили, во второй – его авантюра удалась и он «зайцем» улетел в Стокгольм.

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