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Царьград

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СК России отправил водителя квадроцикла под домашний арест

СК России отправил водителя квадроцикла под домашний арест

На Сахалине водителя квадроцикла "Велес", сбившего двух женщин 18 июля на берегу Охотского моря, поместили под домашний арест.

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