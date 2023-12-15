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  • Silver Kont
    А нехуй вообще завозить  в Россию черножопых бесхвостых ишаков, пусть у себя в кишлаках ишакам хвосты крутят...Теракт не удался
  • Silver Kont
    Пидарасы и бляди поедут за свой счёт - это правильно, вот только пусть билеты берут в один конец.... Кстати, пофамиль...Нейтральных спорт...
  • Galina Bobryasheva
    Правильное решение! Хватит позориться без флага, гимна и Родины! А деньги надо перенаправить нашим парням на СВО. Они...Нейтральных спорт...

Теракт не удался

Теракт не удался

Шайку исламистов, которая хотела в 2022 году подорвать здание ФСБ на Лубянке получила по полной.Ваххабитам, которые пытались взорвать здание ФСБ сегодня дали от 16 до 22 лет.

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Комментарии
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Галина Чужая
А сколько ещё таких трудолюбивых и незаметных. Такие не будут совершать ничего незаконного, а старательно будут не выделяться и быть незаметными...
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9 час.
Балу -
А может не стоит кормить их и содержать за счет налогов россиян?...
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5 час.
Silver Kont
А нехуй вообще завозить  в Россию черножопых бесхвостых ишаков, пусть у себя в кишлаках ишакам хвосты крутят...
Ответить
58 мин.

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