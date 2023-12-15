Шайку исламистов, которая хотела в 2022 году подорвать здание ФСБ на Лубянке получила по полной.Ваххабитам, которые пытались взорвать здание ФСБ сегодня дали от 16 до 22 лет.
Теракт не удался
Комментарии
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Галина Чужая
А сколько ещё таких трудолюбивых и незаметных. Такие не будут совершать ничего незаконного, а старательно будут не выделяться и быть незаметными...
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9 час.
Балу -
А может не стоит кормить их и содержать за счет налогов россиян?...
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5 час.
Silver Kont
А нехуй вообще завозить в Россию черножопых бесхвостых ишаков, пусть у себя в кишлаках ишакам хвосты крутят...
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58 мин.
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