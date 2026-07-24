В поселке ВУГИ в Люберцах продолжается капитальный ремонт детской школы искусств №3

В поселке ВУГИ городского округа Люберцы продолжается капитальный ремонт детской школы искусств №3. Строители уже выполнили значительную часть демонтажных работ и укрепили металлоконструкциями пристройки здания.
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