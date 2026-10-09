«Филадельфия» проиграла 5 матчей подряд со старта сезона. Разница шайб – 6:19

«Филадельфия» уступила «Оттаве» (1:2) в матче НХЛ . Таким образом, «Флайерс» потерпели 5-е поражение подряд со старта сезона при общей разнице шайб 6:19.
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