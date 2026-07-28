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Любовь Успенская призналась, почему спустя шесть лет все еще боится за дочь

Любовь Успенская призналась, почему спустя шесть лет все еще боится за дочь

«Прошло шесть лет, но все равно очень ранит. Рана кровоточащая». Этими словами Любовь Успенская в интервью Пятому каналу описала то, что до сих пор чувствует, вспоминая самый тяжелый семейный кризис в своей жизни.

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