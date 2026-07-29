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Посольство России: законопроект Грэма о санкциях оказывает США медвежью услугу

Посольство России: законопроект Грэма о санкциях оказывает США медвежью услугу

Американский законопроект о новых антироссийских санкциях имени покойного сенатора-русофоба США Линдси Грэма (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) оказывает нынешней власти медвежью услугу.

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