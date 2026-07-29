Американский законопроект о новых антироссийских санкциях имени покойного сенатора-русофоба США Линдси Грэма (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) оказывает нынешней власти медвежью услугу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии