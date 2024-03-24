Двенадцать человек находятся в крайне тяжелом состоянии после теракта в «Крокусе»

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» стационарное лечение в медорганизациях Москвы, области и федеральных центрах проходят 110 человек, 12 взрослых пациентов остаются в крайне тяжелом состоянии.
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