Глава Ростеха Чемезов: ПТРК ВС РФ пробивают немецкий Leopard с любой стороны

Российские противотанковые ракетные комплексы пробивают немецкие танки Leopard с любого ракурса. Миф о неуязвимости западной техники развеял в беседе с РИА «Новости» генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
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