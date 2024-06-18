Подросток без прав устроил ДТП в Качканаре, госпитализированы три человека

На 30 километре между Нижней Турой и Качканаром (Свердловская область) 17 июня 16-летний парень за рулем «УАЗика» попал в ДТП, в результате которого пострадали три человека: 71-летний пассажир с травмами различной степени тяжести, девушка — 16 лет, и 40-летний мужчина с ушибами.