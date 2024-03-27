Пугачева мечтает заработать 10 млн долларов на новой песне

Известная в прошлом российская и советская певица Алла Пугачева готовит к своему 75-летию специальную композицию, которую она записала в дуэте с незнакомым пока публике мужчиной во время своего визита в Россию, информирует kp.
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