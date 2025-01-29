Россияне стали больше интересоваться игровыми компьютерами и консолями

По итогам 2024 года в России оборот игрового сегмента увеличился на 20% по сравнению с 2023-м. Выросли продажи компьютерных комплектующих, при этом цены на большинство компонентов снизились или незначительно выросли.
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