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Россияне стали больше интересоваться игровыми компьютерами и консолями

Россияне стали больше интересоваться игровыми компьютерами и консолями

По итогам 2024 года в России оборот игрового сегмента увеличился на 20% по сравнению с 2023-м. Выросли продажи компьютерных комплектующих, при этом цены на большинство компонентов снизились или незначительно выросли.

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