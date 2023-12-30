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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хамитов: «Айтмухан — лучший спортсмен Казахстана в 2023 году»

Известный боец ММА из Казахстана Куат Хамитов назвал борца вольного стиля Ризабека Айтмухана лучшим спортсменом Казахстана в 2023 году.

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