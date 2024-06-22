Economist: вопреки опасениям Запада — Россия и Китай хотят открыть арктический шёлковый путь

Китай давно присматривается к Арктике и возможностям, которые может предоставить этот регион. На фоне глобального потепления климата появилась идея создания «арктического шёлкового пути» совместно с Россией.
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