Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Шойгу поручил привлечь к ответственности виновных в срыве сроков по ГОЗ

Шойгу поручил привлечь к ответственности виновных в срыве сроков по ГОЗ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе проверки выполнения гособоронзаказа (ГОЗ) на предприятиях ОПК в Алтайском крае призвал привлечь к ответственности организации, которые сорвали сроки подготовки проектной документации для выполнения ГОЗ на предприятии.

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