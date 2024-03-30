Шойгу поручил привлечь к ответственности виновных в срыве сроков по ГОЗ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе проверки выполнения гособоронзаказа (ГОЗ) на предприятиях ОПК в Алтайском крае призвал привлечь к ответственности организации, которые сорвали сроки подготовки проектной документации для выполнения ГОЗ на предприятии.