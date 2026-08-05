Новый метод моделирования галактик повышает точность симуляций

Моделирование галактик — одна из ключевых задач современной астрофизики. Чтобы понять, как формируются и эволюционируют звёздные системы, учёные используют N-body симуляции, где гравитация действует на миллионы виртуальных частиц.
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