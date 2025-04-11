Задержание со стрельбой двух связанных с боевиками ИГ россиян попало на видео

В Ингушетии сотрудники спецслужб задержали двух мужчин по подозрению в связах с боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация), которые напали на пост ГАИ в 2023 году.
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