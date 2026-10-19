Названа предварительная причина экстренной посадки в Омске самолета Новосибирск-Махачкала. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, «предварительная причина - снижение уровня (падение) масла в двигателе».
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