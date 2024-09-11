Трамп назвал Харрис марксисткой на предвыборных дебатах

Кандидат в американские президенты от республиканцев Дональд Трамп во время предвыборных дебатов заявил, что его оппонент от Демократической партии вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис является сторонницей марксистской идеологии.
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