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Царьград

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В Ростове растёт количество летающих американских тараканов

В Ростове растёт количество летающих американских тараканов

Насекомые могут быть переносчиками бактерий и провоцировать развитие самых разных заболеваний.Тёплая, а местами и откровенно жаркая погода провоцирует появление большого количества насекомых, среди которых в этом году ростовчане заметили летающих американских тараканов.

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