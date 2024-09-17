ВЕСЬ ЗАПАД ИГРАЕТ ЛИЧНО ПРОТИВ ПУТИНА

ЛК

Любовь Кузьмина

Да все верно, но Западу нужна вся Россия и без его народа. Об этом говорила еще Маргарет Тетчер, Горбачеву при ее визите в СССР.Когда Горбачев спросил ее, а куда девать народ России в случае прихода Запада, то Тетчер ответила:" Старые и пожилые сами умрут, если им не платить пенсии, ну а молодежь уедет в другие страны, а на территории России достаточно оставить 15 млн населения, специалистов, которые будут обслуживать добычу нефти, газа, угля и так далее. То есть это тот же план, который составляли гитлеровцы.