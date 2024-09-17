Нам всем пора перестать думать, как мы можем повлиять на психологию Путина. - Б. Джонсон Обратили внимание, как быстро западные спикеры начали в прыжке переобуваться в прыжке после единственного заявления Путина, насчет грядущего ответа России? Запад ведет тонкую игру, которая целиком и полностью ориентирована на одного единственного человека: Владимира Путина.
ВЕСЬ ЗАПАД ИГРАЕТ ЛИЧНО ПРОТИВ ПУТИНА
Комментарии
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EА
Erna Абих
В. В Путин лучший правитель мира, самый острый ум, и умнейший политик за последние 100 лет
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7 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Да все верно, но Западу нужна вся Россия и без его народа. Об этом говорила еще Маргарет Тетчер, Горбачеву при ее визите в СССР.Когда Горбачев спросил ее, а куда девать народ России в случае прихода Запада, то Тетчер ответила:" Старые и пожилые сами умрут, если им не платить пенсии, ну а молодежь уедет в другие страны, а на территории России достаточно оставить 15 млн населения, специалистов, которые будут обслуживать добычу нефти, газа, угля и так далее. То есть это тот же план, который составляли гитлеровцы.
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6 час.
Людмила Лиханова
Ответ Западу: НЕ ДОЖДЕТЕСЬ !
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29 мин.
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