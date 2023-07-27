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Рязанское УФАС выдало ООО «Эко-Пронск» предписание об устранении нарушений

Рязанское УФАС выдало ООО «Эко-Пронск» предписание об устранении нарушений

Антимонопольной орган встал на защиту жителей многоквартирных домов, установив нарушение ООО «Эко — Пронск» антимонопольного законодательства при оказании услуг по вывозу твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов По итогам рассмотрения дела, возбуждённого в отношении ООО «Эко- Пронск», УФАС принято решение о признании регионального оператора нарушившим положения части 1 статьи 10 ФЗ «О Защите конкуренции» (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке).

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