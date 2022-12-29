Расчеты гаубиц Д-20 громят ВСУ: лучшее видео из зоны СВО за сутки

Минобороны РФ поделилось видео, на котором можно посмотреть, как ведется боевая работа экипажей ударных вертолетов Ми-35 и Ми-28 российской авиации Западного военного округа (ЗВО) в ходе проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.