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Poejka

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Любимое блюдо моих гостей: всего 4 ингредиента. Легкий и вкусный салат из пекинской капусты

Любимое блюдо моих гостей: всего 4 ингредиента. Легкий и вкусный салат из пекинской капусты

Пекинская капуста содержит много полезных веществ, таких как витамины А, С, Е, К, РР, U и группы В, минеральные соли — калий, кальций, магний, натрий, железо, фосфор и йод, органические кислоты, клетчатка, белки и сахара.

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