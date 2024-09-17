🇷🇺🏴 В Свердловской области сотрудникам ФСБ удалось предотвратить подрыв автомобиля руководителя оборонного предприятия.
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🇷🇺🏴 В Свердловской области сотрудникам ФСБ удалось предотвратить подрыв автомобиля руководителя оборонного предприятия.
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