Кардиолог указал на опасный симптом после употребления алкоголя

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Алексей Утин рассказал, что употребление алкоголя, в особенности — чрезмерное, может спровоцировать приступ мерцательной аритмии — учащенное и хаотическое биение сердца, а это является опасным симптомом.