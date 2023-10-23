Кардиолог указал на опасный симптом после употребления алкоголя

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Алексей Утин рассказал, что употребление алкоголя, в особенности — чрезмерное, может спровоцировать приступ мерцательной аритмии — учащенное и хаотическое биение сердца, а это является опасным симптомом.
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