Что и где посмотреть в Москве в «Ночь музеев-2022»?

21 мая в Москве пройдет ежегодная культурно-просветительская акция «Ночь музеев». В этот день жителей столицы ожидает более 230 бесплатных мероприятий в городских, ведомственных и частных музеях и галереях, а также в театрах, библиотеках и парках.