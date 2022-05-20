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Что и где посмотреть в Москве в «Ночь музеев-2022»?

Что и где посмотреть в Москве в «Ночь музеев-2022»?

21 мая в Москве пройдет ежегодная культурно-просветительская акция «Ночь музеев». В этот день жителей столицы ожидает более 230 бесплатных мероприятий в городских, ведомственных и частных музеях и галереях, а также в театрах, библиотеках и парках.

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