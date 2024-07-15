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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рудковская об иске на 1,9 млн к маме Парсеговой: «Предпочитаю в суде доказывать правоту. Адвокаты изложат нашу позицию»

В июне сообщалось, что академия «Ангелы Плющенко» подала в суд на Наталью Парсегову – маму 12-летней фигуристки Арины.

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