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Шунин сможет сыграть против ЦСКА. Вратарь «Динамо» пропустил матч с «Ростовом» из-за переутомления

Вратарь «Динамо» Антон Шунин может принять участие в матче с ЦСКА. Игра пройдет в воскресенье в рамках 17-го тура Мир РПЛ.

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