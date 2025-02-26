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Царьград

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Трамп поддерживает развитие атомной энергетики для ИИ-инфраструктуры США

Трамп поддерживает развитие атомной энергетики для ИИ-инфраструктуры США

США развивают атомную энергетику для поддержки ИИ-инфраструктуры. Президент Дональд Трамп полностью поддерживает инициативу.

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