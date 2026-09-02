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Газета «Культура»

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Государственный музей спорта представит в Астрахани масштабную выставку

В Астрахани в 2027 году состоится большая выставка Государственного музея спорта. Договоренность об этом закреплена по итогам рабочей встречи министра культуры Астраханской области Ольги Прокофьевой и директора московского музея Ивана Рыбина, передает Минкультуры Астраханской области.

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