Государственный музей спорта представит в Астрахани масштабную выставку

В Астрахани в 2027 году состоится большая выставка Государственного музея спорта. Договоренность об этом закреплена по итогам рабочей встречи министра культуры Астраханской области Ольги Прокофьевой и директора московского музея Ивана Рыбина, передает Минкультуры Астраханской области.