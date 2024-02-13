Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 653 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петросов
    "... получил классный чин действительного государственного советника Российской Федерации I класса, награждён орденом...БОЛЬШОЕ ПРЕДАТЕЛЬ...
  • Елена Бреслова
    а когда Путин дал дорогу миграм, тоже ведь надо было призадуматься, тем более пример ЕС перед глазами...БОЛЬШОЕ ПРЕДАТЕЛЬ...
  • Владимир Петросов
    А вот интересно, когда М.Мишустин подписывал Распоряжение №2483-р от 14 сентября 2023 года "Об объявлении благодарнос...БОЛЬШОЕ ПРЕДАТЕЛЬ...

“Лед тронулся” и Нарусова с Собчак начнут отвечать за свои деяния и слова. Это уже не остановить

“Лед тронулся” и Нарусова с Собчак начнут отвечать за свои деяния и слова. Это уже не остановить

Avia.pro - Новости Сенатор Людмила Нарусова и ее дочь Ксения Собчак похоже доигрались. Собчак скорее всего признают инагентом, а на ее маму наложили запрет определенной деятельности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил Молчев
Что-то зело сомнительно...На предвыборное фуфло похоже. Наобещать наши &quot;правители&quot; могут до хрена, а дела не будет ни хрена. Поверю только тогда, когда обеих раскулачат и вышвырнут из России к не очень хорошей матери.
Ответить
4 час.
Александр яросв
Пожурят и все. Матвиенко и Песков своих обидеть не дадут.
Ответить
4 час.
АС
Анна Сепп
Об этом и речь :  что Песков, Медведев, Набиуллина и т.п. лучше Нарусовой?  Все они из одного кодла, и никто их не тронет — одни обещания. Есть русская пословица :  главное — прокукарекать, а там хоть не рассветай. Ну прокукарекали...
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх