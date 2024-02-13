Avia.pro - Новости Сенатор Людмила Нарусова и ее дочь Ксения Собчак похоже доигрались. Собчак скорее всего признают инагентом, а на ее маму наложили запрет определенной деятельности.
“Лед тронулся” и Нарусова с Собчак начнут отвечать за свои деяния и слова. Это уже не остановить
Комментарии
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Михаил Молчев
Что-то зело сомнительно...На предвыборное фуфло похоже. Наобещать наши "правители" могут до хрена, а дела не будет ни хрена. Поверю только тогда, когда обеих раскулачат и вышвырнут из России к не очень хорошей матери.
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4 час.
Александр яросв
Пожурят и все. Матвиенко и Песков своих обидеть не дадут.
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4 час.
АС
Анна Сепп
Об этом и речь : что Песков, Медведев, Набиуллина и т.п. лучше Нарусовой? Все они из одного кодла, и никто их не тронет — одни обещания. Есть русская пословица : главное — прокукарекать, а там хоть не рассветай. Ну прокукарекали...
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2 час.
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