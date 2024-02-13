“Лед тронулся” и Нарусова с Собчак начнут отвечать за свои деяния и слова. Это уже не остановить

Михаил Молчев Что-то зело сомнительно...На предвыборное фуфло похоже. Наобещать наши "правители" могут до хрена, а дела не будет ни хрена. Поверю только тогда, когда обеих раскулачат и вышвырнут из России к не очень хорошей матери.

Александр яросв Пожурят и все. Матвиенко и Песков своих обидеть не дадут.