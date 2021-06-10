Путин назвал время подлета ракет противника от Харькова и Днепропетровска

Политика как она естьПолитикаПутин назвал время подлета ракет противника от Харькова и ДнепропетровскаПрезидент России Владимир Путин назвал время подлета ракет противника к Москве в случае вступления Украины в блок НАТО.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьвладимир СырниковНельзя быть таким мягкотелым. Надо взять курс на строительство кораблей, несущих по небольшому количеству ядерных ракет, и которые бы дежурили возле американского побережья постоянно. Тогда бы в США знали, что до них рукой подать, и спеси бы у них поубавилось. А, сторонники США также бы по прижали бы свои хвосты глядя на США.Комментировать
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