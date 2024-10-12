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  • Сергей Федотов
    Азовское море, дяденька никому. Оно уже несколько лет как русское😜НАТО намерено пол...
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НАТО намерено получить доступ к Азовскому морю

НАТО намерено получить доступ к Азовскому морю

Одесса и Николаев представляют главные объекты интереса НАТО на Украине. Об этом в интервью политологу Богдану Безпалько заявил покинувший страну бывший сотрудник МИД Украины политолог Андрей Мишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Алексей Горшков
Для меня это не открытие. Сразу было понятно, что НАТО во главе с США интересует НЕ Украина, КАК ТАКОВАЯ, а черноморское побережье для своих баз - для того они в 2014 году и Майдан устроили, а самый &quot;лакомый кусок&quot; - Крым -  прямо уже из их пасти в Россию ушёл! Вот они и ведут себя неадекватно - как курица с отрубленной головой - ещё бегает, НО...
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14 час.
АС
Анатолий Страшко
Лина, а кому оно?
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4 час.
Сергей Федотов
Азовское море, дяденька никому. Оно уже несколько лет как русское😜
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3 час.

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