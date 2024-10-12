НАТО намерено получить доступ к Азовскому морю

Алексей Горшков

Для меня это не открытие. Сразу было понятно, что НАТО во главе с США интересует НЕ Украина, КАК ТАКОВАЯ, а черноморское побережье для своих баз - для того они в 2014 году и Майдан устроили, а самый "лакомый кусок" - Крым - прямо уже из их пасти в Россию ушёл! Вот они и ведут себя неадекватно - как курица с отрубленной головой - ещё бегает, НО...