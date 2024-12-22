Премьер Грузии предостерег Зурабишвили от назначения новых выборов

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил 22 декабря, что, если президент страны Саломе Зурабишвили решит назначить новые парламентские выборы или откажется покинуть резиденцию главы государства, это грозит ей уголовной ответственностью.
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