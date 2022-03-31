Грех не воспользоваться

Ивановский туризм поглощает все больше денег из бюджета. Может «адские» санкции помогут хоть какие-то расходы отбить? Губернатор Воскресенский 30 марта в Шуе провел совещание с главами городов и районов по развитию туризма в Ивановской области.
Ивановский туризм поглощает все больше денег из бюджета. Может «адские» санкции помогут хоть какие-то расходы отбить? Губернатор Воскресенский 30 марта в Шуе провел совещание с главами городов и районов по развитию туризма в Ивановской области.
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