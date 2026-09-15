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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брайан Уиндхорст: «Владельцы клубов НБА рассчитывают получить от 500 до 600 млн от расширения»

Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст раскрыл новые детали возможного расширения НБА . «Недавно я разговаривал с одним из владельцев клуба, который сказал, что они рассчитывают получить от 500 до 600 млн долларов в виде выплат за расширение.

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