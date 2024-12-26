«Второй малазийский боинг»: Делягин о крушении самолета в Актау

Депутат Госдумы Михаил Делягин отметил, что инцидент с самолетом Embraer 190 авиакомпании AZAL (Azerbaijan Airlines) напоминает катастрофу малайзийского Boeing 777-200ER, произошедшую в Донецкой области в 2014 году.
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