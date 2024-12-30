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Энергетическая дуэль с Россией: В Молдавии поручили национализировать «Молдовагаз»

Энергетическая дуэль с Россией: В Молдавии поручили национализировать «Молдовагаз»

Продолжая энергетическую дуэль с Россией, в Молдавии поручили национализировать «Молдовагаз». Премьер-министр страны Дорин Речан дал распоряжение подготовить законодательную базу для национализации активов «Молдовагаза».

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