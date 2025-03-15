Весенний аттракион неслыханной щедрости продолжает шагать по стране

Виктор Борисов

, В стране сформировалась и частично легализована многомиллионная, сравнимая по численности с Вермахтом образца 1941 года армия вторжения из молодых здоровых мужчин призывного возраста. Распределённая на территориальные полувоенные соединения. Есть пехота из курьеров и «незаменимых специалистов». Есть боевики из «спортклубов» которые больше напоминают базы подготовки бойцов «заряжённых» на рукопашную и уличные бои. Есть командиры подразделений от взвода до батальона. Есть идеологические наставники, легально проживающие в статусе «резидента» и проповедующие радикальные экстремистские учения. Есть своя разведка и контрразведка из кадровых военных и силовиков из независимых республик. И вся эта армия спаяна жёсткой дисциплиной и объединена общими целями и задачами Кто-то из них уже грабил и резал русских 30 лет назад у себя в республике в начале 90-х. Кто-то прошёл школу локальных вооруженных конфликтов, но большинство как и солдаты Вермахта несут в себе чуждую культуру, обычаи, веру и менталитет. Многие демонстративно не желают жить по законам принимающей стороны, а некоторые не собираются учить русский язык и даже пытаются устанавливать свои порядки и обычаи. Часто наплевав на закон постоянно пробуют на прочность коренное население и даже правоохранителей Кто-то из них уже получил российское гражданство, а значит и все права. И этими правами они активно пользуются, приобретая оружие «для самозащиты», создавая «правозащитные» общественные организации и даже идут в правоохранительные и силовые структуры через получение соответствующего диплома, а уже скоро начнут голосовать за своих кандидатов. Сначала на муниципальных выборах, а там недалеко и до национальных анклавов по типу Косово в Сербии Их отцы-деды в конце 80-х и начале 90-х у себя в национальных республиках часть русских вырезали/перебили, а остатки выгнали. И теперь сюда приехали уже их дети-внуки с той же целью – освоение территории, согласно радикальных учений их религии. -- Виктор Борисов