Путин поручил разработать проект основ государственной языковой политики РФ

Global Look Press/Kremlin Pool/via Global Look Press Президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России поручил разработать проект основ государственной языковой политики РФ.
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