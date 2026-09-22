Зов нацистской крови и 500 миллиардов: почему соседи начинают бояться Берлина больше, чем внешних угроз со стороны «злобного» русского медведя

Всего несколько лет назад западные столицы, и в первую очередь Вашингтон, хором требовали от Берлина резко увеличить военные расходы.
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Стоит задуматься о том, что "Берлин заключил оборонных контрактов более чем в три раза больше, чем Великобритания".
Понятно что Германия, лишённая дешёвых поставок энергоресурсов из России (и рынка сбыта в РФ), определённо выбрала милитаризацию производства, что может спасти её экономику на какое-то время.
Далее осталось только "натравить" на Россию, что англосаксы делать умеют, а самим остаться в стороне.
кукловодам по ходу ничего не остаётся, как столкнуть Европу в очередную бойню с Россией. было? - было! чем закончилось тоже известно. вся муть поднимается с управленческого "дна" ЕС, которое не про национальные интересы. эти прихвостни на зп у кукловодов и им глубоко до одного места, что останется после них. к сожалению вся т.н. левота в Европе на самом деле тоже не про национальные интересы и, тем более, не про Европейские в целом, они тоже про деньги... есть нюанс во всей этой "ботве", - нет лидера, способного объединить Европу для серьёзного дела. даже Германия, как застрельщик, если случится, не имеет своего newфюрера. т.е. пока наблюдаем бла-бла-бла с глубоким распилом бабла. уверен! - наши парни на западной границе Украины сильно остудят пыл мудаков от политики. мыслЯ моя, может не совпадать...
Только идиоты верят в то что люди с ног до головы обвешанные оружием для уничтожения себе подобного, будут в поте лица сажать цветы и сеять хлеб.!
Ну, пока все на так плохо. В Германии, конечно, глобалисты вырастили поколение дураков, которых тянет повоевать с Россией. На Украине мы последствия того же самого видим, но там буйные уже кончаются. С Германией ситуацию спасает, как сие не смешно все та же русофобия. Отказ от дешевых российских энергоносителей и прочих полезностей (типа удобрений) ударил по их экономике куда больнее, чем сами немцы готовы признать. А без мощного тыла строить мощную военную машину невозможно. К тому же критическая зависимость от импорта всего и вся. Вспомните, почему Франко так и не смог всерьез поучаствовать в развлекухе Гитлера. Весьма поучительно, между прочим.
думаю,сам Горб мало что решал.а просто радостно скалился,что попал в такую компашку...а компашка его и схарчила....как сейчас харчит зелю...