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Зов нацистской крови и 500 миллиардов: почему соседи начинают бояться Берлина больше, чем внешних угроз со стороны «злобного» русского медведя

Зов нацистской крови и 500 миллиардов: почему соседи начинают бояться Берлина больше, чем внешних угроз со стороны «злобного» русского медведя

Всего несколько лет назад западные столицы, и в первую очередь Вашингтон, хором требовали от Берлина резко увеличить военные расходы.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов

Стоит задуматься о том, что "Берлин заключил оборонных контрактов более чем в три раза больше, чем Великобритания".
Понятно что Германия, лишённая дешёвых поставок энергоресурсов из России (и рынка сбыта в РФ), определённо выбрала милитаризацию производства, что может спасти её экономику на какое-то время.
Далее осталось только "натравить" на Россию, что англосаксы делать умеют, а самим остаться в стороне.

Профиль пользователя Сергей Ковалев
Сергей Ковалев

кукловодам по ходу ничего не остаётся, как столкнуть Европу в очередную бойню с Россией. было? - было! чем закончилось тоже известно. вся муть поднимается с управленческого "дна" ЕС, которое не про национальные интересы. эти прихвостни на зп у кукловодов и им глубоко до одного места, что останется после них. к сожалению вся т.н. левота в Европе на самом деле тоже не про национальные интересы и, тем более, не про Европейские в целом, они тоже про деньги... есть нюанс во всей этой "ботве", - нет лидера, способного объединить Европу для серьёзного дела. даже Германия, как застрельщик, если случится, не имеет своего newфюрера. т.е. пока наблюдаем бла-бла-бла с глубоким распилом бабла. уверен! - наши парни на западной границе Украины сильно остудят пыл мудаков от политики. мыслЯ моя, может не совпадать...

Профиль пользователя Алексей Васильев
Алексей Васильев

Ну, пока все на так плохо. В Германии, конечно, глобалисты вырастили поколение дураков, которых тянет повоевать с Россией. На Украине мы последствия того же самого видим, но там буйные уже кончаются. С Германией ситуацию спасает, как сие не смешно все та же русофобия. Отказ от дешевых российских энергоносителей и прочих полезностей (типа удобрений) ударил по их экономике куда больнее, чем сами немцы готовы признать. А без мощного тыла строить мощную военную машину невозможно. К тому же критическая зависимость от импорта всего и вся. Вспомните, почему Франко так и не смог всерьез поучаствовать в развлекухе Гитлера. Весьма поучительно, между прочим.