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Генменеджер «Юты» о Трочеке и Ли: «С этими двумя игроками мы стали на шаг ближе к победе в Кубке Стэнли. Нам нужно стать сильнее, они сочетают жесткость с мастерством»

Генеральный менеджер «Юты» Билл Армстронг считает, что приход в команду форвардов Винсента Трочека и Андерса Ли сделал клуб ближе к завоеванию Кубка Стэнли.

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