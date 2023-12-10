В Ленинградской области отец школьницы избил ее 12-летнего одноклассника за издевательства над его дочерью⁠⁠

В посёлке Сосново Ленобласти 7 декабря примерно в 15 часов камеры видеонаблюдения сняли избиение подростка взрослым мужчиной, ярость взрослого вызвало сообщение от 12-летней дочери, которая позвонила ему и рассказала, что один из сверстников "лез к ней в трусики".