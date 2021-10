Руководитель The Evil Within 2 работает над ещё одной игрой в составе Tango Gameworks, свежие подробности о Dying Light 2 Stay Human с Tokyo Game Show 2021, китайские СМИ рассекретили свод правил для китайских разработчиков, успешные релизы New World и Impostor Factory в Steam, Ubisoft пообещала скорый анонс свежего проекта по Ghost Recon, геймплейный трейлер […] .