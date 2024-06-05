Каким может быть эффективное средство борьбы с украинскими FPV-дронами

Невысокие темпы наступления российской армии объясняются тем, что ей приходится прогрызать эшелонированную оборону противника, и тактикой, используемой ВСУ, сделавших ставку на высокоточные и низкобюджетные средства поражения в виде дронов-«камикадзе».
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