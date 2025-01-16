Команда Трампа: кто берёт власть в США

Ключевые медиа Запада уже активно описывают «Вселенную Трампа». Forbes, считающийся «ведущим деловым журналом в мире», давая ответ на вопрос, «кто есть кто в новом Белом Доме», ставит на первое место в этой «Вселенной» (разумеется, после самого Трампа) «прораба англосаксонской перестройки» Илона Маска, являющегося не только самым богатым человеком в мире и «техно-олигархом», но и одним из руководителей Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США.